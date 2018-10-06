أحمد مكى ينافس ليالى الحلمية ويوميات ونيس بـ"الكبير أوى 6"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - بإعلان الفنان أحمد مكى إعداده لتقديم جزء سادس من مسلسله الكوميدى "الكبير قوى" دخل مكى فى قائمة الفنانين الذين قدموا أعمالا على أجزاء عديدة تجاوزت الخمسة أجزاء، وبذلك ينافس مكى أشهر روائع الدراما المصرية وأهمها؛ "ليالى الحلمية، ويوميات ونيس".

أشهر مسلسلات "سيت كوم" فى الدراما المصرية إنتاج عام 2006، وساهم فى ظهور أكثر من عمل على طريقة "سيت كوم" فيما بعد، وقدم صناعه 10 أجزاء كاملة منه، وهو بطولة أشرف عبد الباقى ولقاء الخميسى وانتصار وسامح حسين، ومن إخراج المخرج اللبنانى أسد فولاد كار.

قدم الفنان محمد صبحى 8 أجزاء من مسلسله الشهير "يوميات ونيس" ونجح فى ترسيخ مبادئ تربية الأبناء فى العمل، وبعد نجاح المسلسل تلفزيونيا تم تحويله إلى مسرحية شارك فيها نفس الأبطال، وشارك فى بطولته سعاد نصر، جميل راتب، شعبان حسين، هدى هانى، هادى خفاجة.

دور أحداثه حول ونيس الشخصية المثالية الذى يريد تربية أبنائه تربية صالحة ويواجه فى سبيل ذلك العديد من المشاكل من قبل المجتمع.

"ليالى الحلمية" من أشهر المسلسلات التى قدمت فى الدراما المصرية على مدار تاريخها، وشارك فيها معظم نجوم الفن فى ذلك الوقت، وتم إنتاج 6 أجزاء من العمل الذى كتبه أسامة أنور عكاشة وأخرجه إسماعيل عبد الحافظ، باستثناء الجزء السادس الذى كتبه عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر وأخرجه مجدى أبو عميرة، فى رمضان قبل الماضى، لكن لم يلق نفس نجاح الأجزاء الأولى منه.

تامر وشوقية

"سيت كوم" يحكى عن شخصية شوقية التى تعمل مدرسة متزوجة من تامر المحامى ابن الطبقة الأرستقراطية إذ يتعرض للفوارق الطبقية بين العائلتين، والمشاكل التى قد تواجه حديثى الزواج فى إطار كوميدى، وقدم على 6 أجزاء بطولة مى كساب وأحمد الفيشاوى وإنجى وجدان، ومن إخراج أسامة العبد.

أشهر الأعمال التى قدمت فى سلسلة أجزاء خلال السنوات الأخيرة، كانت أول نسخة منه عام 2013، وقدم على 5 أجزاء على مدار 7 سنوات بعدما حقق نجاحا جماهيريا كبيراوالعمل بطولة عبلة كامل، رياض الخولى، منة فضالى، راندا البحيرى، ضياء عبد الخالق، أميرة هانى، كريم كوجاك، وأحمد سلامة وعدد آخر من الفنانين وتأليف مجدى صابر وإخراج مصطفى الشال.

دور أحداث المسلسل فى إحدى قرى نجع حمادى عام 1980 قبل مقتل الرئيس السادات بفترة قصيرة حيث كان هناك عمدة ظالم - رياض الخولى - وامرأة - عبلة كامل - تدافع عن الحق وتقف فى وجه الظلم فهو صراع بين الخير والشر.

مسلسل "سيت كوم" تم تقديمه على 4 أجزاء، وعرض الجزء الأول منه عام 2011 هو من إخراج أسامة العبد وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف وائل حمدى، وبطولة شريف سلامة، كارولين خليل، ليلى طاهر، أحمد خليل وهشام إسماعيل.

ويعد العمل هو النسخة العربية للسيت كوم الأمريكى "الجميع يحب رايموند" ويدور حول شاب يدعى هشام خليل - شريف سلامة - يعمل محرر رياضى فى إحدى الصحف ومحلل تليفزيونى، يختار الزواج من دينا - كارولين خلى - دون استشارة والدته - ليلى طاهر - التى تسيطر على والده - أحمد خليل - ويضطر بعد إنجابه لطفلين الانتقال والسكن قرب أهله، ولأن "الباب فى الباب" يحدث تدخل بشكل مباشر بحياته الزوجية على إثرها تنشب مشكلات بين الأم والزوجة، ويضطر الزوج للتدخل والفصل بينهما.