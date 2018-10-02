Wildlife عامل مشترك بأهم المهرجانات السينمائية.. وعروض عالمية فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 07:59 صباحاً - يشارك فيلم " Wildlife " بعدد من المهرجانات السينمائية العالمية خلال شهر أكتوبر الجاري، فمن المقرر عرض العمل يوم 4 أكتوبر ضمن فعاليات مهرجان " Hamburg Film Festival " في المانيا .

كما يعرض 5 أكتوبر الجاري بفعاليات " Mill Valley Film Festival " بالولايات المتحدة الأمريكية ، في حين يتم عرضه بمهرجانين بنفس اليوم وهو 13 أكتوبر بين " London Film Festival " بإنجلترا و " San Dieg International Film Festival " بالولايات المتحدة الامريكية ، بينما يعرض الفيلم يوم 16 أكتوبر الجاري بـ " Chicago International Film Festival" .

تدور أحداث فيلم " Wildlife " حول صبي صغير يشهد انهيار زواج والديه بعد أن تقابل والدته رجل آخر .

فيلم " Wildlife " من تأليف و اخراج بول دانو ، و شارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ابرزهم جالك جلينهال و بيل كامب و كاري موليجان و كاتي جونز و داريل كوكس و غيرهم .