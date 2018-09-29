تايلور سويفت تدعم صديقها جو ألوين وتحضر عرض فيلم The Favourite بنيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 29 شتنبر 2018 04:42 مساءً - حرصت النجمة العالمية تايلور سويفت على حضور العرض الأول لفيلم "The Favourite" الذى يقوم ببطولته صديقها النجم العالمى جو ألوين، الذى تربطهما قصة حب قوية، لدعمه، فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت تايلور سويفت بفستان ذى تصميم مذهل جمع اللونين الأسود والأحمر، وحمل إمضاء دار أزياء "Amen"، أما حذاء تايلور فكان من مجموعة "Jimmy Choo" وحقيبتها من تصميم "Christian Louboutin".

وحضرت العرض النجمة العالمية إيما ستون التى أبهرت الحضور بإطلالتها البسيطة والمميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان يجمع اللونين الأبيض والأسود من مجموعة "Louis Vuitton".

فيلم "The Favourite" شارك فى بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود من أبرزهم إيما ستون وأوليفيا كولمان وإيما ستون وجيمس سميث، وهو من إخراج يورجوس لانثيموس.



سويفت



سويفت



تايلور سويفت



تايلور سويفت



تايلور سويفت



ايما ستون



ايما ستون



ايما ستون و جو ألوين