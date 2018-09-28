طرح أولى أغاني فيلم ليدي جاجا وبرادلي كوبر – بالفيديو

متابعة الخليج 365:: طرحت النجمة العالمية ليدي جاجا أولى أغاني فيلمها الجديد A Star Is Born بعنوان Shallow وذلك بمشاركة بطل العمل برادلي كوبر.

أغنية Shallow هي أول أغنية بالفيلم يؤديها البطلان معًا وتمثل بداية وقوعهما في الحب، إذ يدعو “جاك” (كوبر) “آلي” (جاجا) إلى المسرح لأول مرة قبل أن تبدأ بمسيرتها الغنائية.

الأغنية حققت نسبة مشاهدة مرفعة وصلت إلى ما يفوق الـ2 مليون مشاهدة على قناة ليدي جاجا الرسمية عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الجدير ذكره أن الفيلم تدور أحداثه حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.

لمشاهدة فيديو أغنية Shallow: