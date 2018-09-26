"أيام" الاسم النهائى لألبوم تامر عاشور الجديد.. اعرف تفاصيله

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 09:22 صباحاً - استقر المطرب تامر عاشور، على اسم "أيام" ليكون عنوان ألبومه الجديد، والمقرر طرحه بداية شهر نوفمبر المقبل.

يضم ألبوم"أيام" 11 أغنية، يتعاون من خلاله عاشور مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيي، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، شادي حسن، مصطفي العسال،طارق مدكور، النابلسي، أسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو، وقام عاشور، بلحن أغنيتين من الألبوم.

يذكر أن أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع نابلسي، وتم تصويرها كفيديو كليب بإيطاليا، ومن المقرر طرح الفيديو كليب تزامنًا مع طرح الألبوم.