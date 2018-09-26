بترعبهم.. نجاح حسن تجذب المشاهدين بدور " أم نور" فى نصيبى وقسمتك 2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 09:22 صباحاً - حازت فنانة المسرح نجاح حسن، على إعجاب المشاهدين بدورها " أم نور " فى قصة " 604" إحدى قصص الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، مع حنان مطاوع وإيهاب فهمى وتيتيانا، تأليف عمرو محمود يس، وإخراج أكرم فريد.

وأبدى المتابعون على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، إعجابهم الشديد بالفنانة نجاح حسن و تقمصها لدور " أم نور" وظهورها المفاجئ الذى يرعب المشاهدين فى الإطار الدرامى".

مسلسل "نصيبي وقسمتك2" ينتمى إلى فئة الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وعرض الجزء الأول فى يناير 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا وقام ببطولته الفنان هانى سلامة.

الجزء الثانى من المسلسل تم العديد من التغييرات فيه وهو خروج النجم هانى سلامة، فبعد أن كان هو العامل المشترك فى جميع الحلقات، والبطلة أمامه متغيرة، أصبحت البطولة النسائية هى المحور الأساسي، لذا تم التعاقد مع النجمات على أن تقوم كل واحدة منهن بتقديم قصة داخل العمل، بدلا من تقديم 15 قصة على 3 حلقات لكل موضوع أصبحت 9 فقط على 5 حلقات لكل موضوع.















