الجمهور الفرنسي ينتظر نانسي عجرم بشوق

متابعة الخليج 365: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم نشاطها الفني لعام 2018 وتستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الفرنسية باريس.

الحفل من المقرر إقامته مساء 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في Le Grand Rex بباريس حيث ستقدّم خلاله نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وفور نشر نانسي عجرم بوستر الحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي انهالت عليها التعليقات من جمهورها الفرنسي ومحبّوها من الجاليات العربية حيث أعربوا عن تشوقهم للقائها.

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم تعيش نجاح اغنيتها الجديدة “بدنا نولع الجور” حيث تتصدّر الأغنية سباقات الأغاني العربية منذ طرحها رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.