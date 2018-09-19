ناصيف زيتون يكشف وصية والده الأخيرة

متابعة الخليج 365: كشف النجم ناصيف زيتون عن وصية والده الراحل وذلك بعد اشهر من وفاته، حيث أكد أن والده طالبه بأن تبقى العائلة مترابطة مع بعضها البعض، وشدد على أنه وعائلته قلب واحد ومترابطين جدًا.

ناصيف زيتون أشار عبر “انسايدر بالعربي” أن بعد وفاة والده أصبح يهتم أكثر بصحته ويتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ويمارس التمارين الرياضية خاصة ان والده لم يهتم بصحته أبدًا وكان يدخن بشكل كثيف.

وتمنى ناصيف زيتون أن يصل يومًا ويروي ضمن مشروع هادف عن تجربته الشخصية حول التدخين وما حصل مع والده، كي يقول أن التدخين سيء جدًا وأن التدخين أخذ أعز شخص على قلبه وهو والده.

الجدير ذكره أن ناصيف زيتون يعيش نجاح اغنيته الجديدة “بدي ياها” حيث تخطت حاجز الـ 13 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.