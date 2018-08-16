الفنانة السورية إمارات رزق تنتظر مولود جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة_ متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار حول انفصال الفنانة السورية إمارات رزق، عن زوجها النجم حسام جنيد.

إمارات رزق، حرصت على الرد على هذه الأخبار بطريقة ذكية والإعلان عن حدث سعيد تنتظره مع زوجها، حيث نشرت صورة لعبوة رضاعة باللون الوردي، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «أيام إن شاء الله وبستقبل بنوتة إن شاء الله تكون متل القمر.. إحساس حسام جنيد.. ادعولي.. وآسفة كنت مقصرة معكون كتير».

الفنانة السورية استقبلت العديد من تهاني جمهورها بالخبر السعيد، واعتبره البعض رد كافي منها على الشائعات التي نشرت مؤخرًا.

وتعد إحساس، هي الطفلة الثانية لإمارات وزوجها حسام جنيد، بعد طفلهما الأول والذي يحمل اسم وطن.

وكانت إمارات، قد نشرت صورة قبل أيام من جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجها، وعلقت عليها قائلة: «ستاهل بقلبي تعيش.. حسام جنيد بس أنت تضل غالي».

يذكر أن شائعة انفصال إمارات عن زوجها، جاءت بعد نشر حساب نُسب إلى زوجها تعليق جاء فيه: «الطلاق أحلا شي بهالحياة».