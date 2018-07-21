عاصي الحلاني يغادر المسرح غاصباَ بسبب هيفاء وهبي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني حضور حفل غنائي خيري كان يحييه في بيروت، وغادر المسرح غاضباً وسط ذهول الجميع.

وعلى الرغم من مرور فترة ليست قصيرة على هذه الواقعة، إلا أنها عادت للواجهة بسبب انتشار فيديو كشف سبب مغادرة الحلاني للحفل، وهو حضور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

هيفاء بمجرد دخولها للحفل، سرقت أنظار الكثير من الشخصيات اللبنانية المرموقة التي حضرت الحفل، حيث حرص العديد منهم على التقاط صور تذكارية برفقتها، وأبرزهم، مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، الوزيرة اللبنانية السابقة ليلى الصلح حمادة، وغيرهما.

وفي الوقت الذي ابدى عاصي غضبه على المسرح، حاول إيلي تهدئة الأجواء، كما اشارت هيفاء لفارس الأغنية اللبنانية بالنزول لأخذ صور تذكارية برفقتهم، إلا أن الحلاني لم يستجب، وكان قراره نهائياً بمغادرة الحفل.

من ناحية أخرى، يستعد الحلاني لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 3 أغسطس ضمن فعاليات مهرجانات صور الدولية، وفي 11 من نفس الشهر، يحيي النجم اللبناني حفلاً ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية.

يُذكر أن فيديو كليب أغنية «حب جنون» كان آخر ما طرحه الحلاني، وهي من كلمات أحمد طه، ألحان باسم يحيى، توزيع موسيقي سليمان دميان وطارق مجدلاني، والكليب من إخراج حسن غدار.