منة فضالى وسامو زين يلتقيان «تحت المطر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تجهز الفنانة المصرية منة فضالى لتصوير فيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان “تحت المطر”، والذى من المقرر أن تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان والنجم السوري سامو زين ومن إخراج عبد العزيز حشاد خلال شهر أغسطس القادم.
ومن جانبه يغكف مخرج العمل على اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة ومعاينة أماكن التصوير قبل انطلاق العمل.
والجدير بالذكر أن فيلم “تحت المطر” يعيد الفنان سامو زين، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا منذ آخر أفلامه “90 دقيقة”، ويشارك فى بطولته اللبنانى باسم مغنية، ومن تأليف هيثم وحيد، ومن المقرر تصوير معظم مشاهد الفيلم فى عدد من الدول الأوروبية، من بينها “الهرسك، هولندا، المجر” إذ يجسد سامو زين دور شاب يعيش فى أوروبا، ويتعرض لعدد من الصراعات هناك.
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