رانبير كابور أمام المحكمة بسبب إيجار شقة

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

من بين العديد من المساكن الفخمة التي تمتلكها عائلة كابور، دخل أحدهم الآن في نزاع قانوني اضطرت مستأجرة الى مقاضاة النجم رانبير كابور باعتباره مالك لوحدة سكنية تستأجرها في بيون بتهمة عدم احترام شروط عقد الإيجار.

وقد سعت شيتال سوريوانشي المقيمة إلى الحصول على تعويضات بعد تعرضه للطرد قبل انتهاء الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية. وقال التقرير أن القضية رفعت في محكمة بونا وطالب المستأجر بمبلغ 50.40 ألف دولار كتعويض.

وتدعي الفتاة أنه طُلب منها إخلاء المنزل في أغسطس 2017 ، بعد 11 شهراً من انتقالها. وانتقلت في أكتوبر 2017 وقالت إن عائلتها عانت من “إزعاج شديد ومصاعب” بسبب الإخلاء.

رانبير نفى جميع الادعاءات وقال إن المستأجرة أخلت الشقة بإرادتها الحرة وتعثرت أيضا في دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر ، والتي تم خصمها من الودائع. وعلاوة على ذلك ، تنص أيضًا على أن فترة الإقامة في الشقة كانت سنة واحدة فقط ، أي 12 شهرًا. ومن المقرر أن يتم الاستماع للقضية بعد ذلك في 28 أغسطس.