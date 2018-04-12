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صور.. نيكى ميناج SEXY خلال حضورها إحدى مباريات كرة السلة فى لوس أنجلوس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 26 رجب 1439 07:01 مساءً - حرصت النجمة العالمية نيكى ميناج على حضور إحدى مباريات كرة السلة وهى الرياضة المفضلة لنجمة الراب الشهيرة، حيث تواجدت ميناج بالصفوف الأولى لمتابعة المباراة بمركز ستابلز فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية . ظهرت نيكى ميناج البالغة من العمر 35 عامًا بعدد من الصور التى التقطت لها خلال حضور المباراة وهى مرتدية ملابس جلدية باللون الأسود ذات تصميم مثير وهى مرصعة ببعض الإكسسوارات الذهبية الصغيرة مع نظارة شمس كلاسيكية، أما حقيبتها فكانت من تصميمات دار "Chanel"، وما خطف الأنظار هى تصفيفة شعر ميناج التى اعتمدت على "كحكة فوضوية".

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