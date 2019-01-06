فن ومشاهير

ردّت ملكة جمال الجزائر للعام 2019، خديجة بن حمو، على منتقديها، الذين هاجموا تتويجها باللقب. وقالت بن حمو، في لقاء مع قناة “الجزائرية 1” الفضائية، إنها تتمنى “الهداية” لمن ينتقدونها، وإن “يبارك الله ويحفظ من يشجعها”. وكان جزائريون انتقدوا بشدة اختيار بن حمو، التي نافست العديد من الحسناوات، إذ رأى البعض أنها لا تتمتع بالجمال […]...

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