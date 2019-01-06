فن ومشاهير

فن ومشاهير

في 2019..هل يتعاون دريك مع كريس براون في عمل غنائي جديد؟

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في 2019..هل يتعاون دريك مع كريس براون في عمل غنائي جديد؟

يبدو أنه مع قدوم عام 2019 ازداد النشاط الفني في عالم صناعة الموسيقي بشكل واضح، فخلال الأيام القليلة الماضية كشف عدد من المغنيين تعاونهم في أعمال غنائية مع أسماء أخري شهيرة في عالم الغناء علي أن يتم طرح أغنياتهم قريبا.

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فن ومشاهير

فيديو.. شقيقة محمد رمضان تكشف حقيقة ما نشر بشأن حبسها

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فيديو.. شقيقة محمد رمضان تكشف حقيقة ما نشر بشأن حبسها

نفت إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، ما تردد من أخبار كاذبة نشرتها بعض المواقع الإخبارية بشأن تصدير عسل مغشوش فى مطار القاهرة، وأن الحجر الصحى صادر العسل وتم الحكم عليها بالسجن سنة.

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فن ومشاهير

ام تى ام يشارك القرموطى فى السخرية من أغنيتهم "هروب اضطرارى"

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ام تى ام يشارك القرموطى فى السخرية من أغنيتهم "هروب اضطرارى"

قال تاكي عضو فريق MTM لـ"الخليج 365" إنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة ضمن أحداث فيلم "قرمط بتمرمط" للفنان أحمد آدم والمقرر طرحه بالسينمات يوم 16 يناير الجارى، وتحمل الأغنية اسم "قرمط اضطراري" من كلمات وألحان تاكى، وتوزيع شريف مكاوي.

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فن ومشاهير

بالفيديو.. زلات اللسان ليست شيرين عبدالوهاب الأولى.. 4 فنانين اتفهموا غلط

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بالفيديو.. زلات اللسان ليست شيرين عبدالوهاب الأولى.. 4 فنانين اتفهموا غلط

لم تكن الفنانة شيرين عبدالوهاب أولى الفنانين الذين يثيرون الجدل على السوشيال ميديا، بسبب ذلات لسانهم، خصوصًا في اللقاءات العامة والتصريحات الإعلامية والحفلات التي تكون...

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فن ومشاهير

شاهد.. ملكة جمال الجزائر 2019 تدعو لمنتقديها بالهداية!

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شاهد.. ملكة جمال الجزائر 2019 تدعو لمنتقديها بالهداية!

ردّت ملكة جمال الجزائر للعام 2019، خديجة بن حمو، على منتقديها، الذين هاجموا تتويجها باللقب. وقالت بن حمو، في لقاء مع قناة “الجزائرية 1” الفضائية، إنها تتمنى “الهداية” لمن ينتقدونها، وإن “يبارك الله ويحفظ من يشجعها”. وكان جزائريون انتقدوا بشدة اختيار بن حمو، التي نافست العديد من الحسناوات، إذ رأى البعض أنها لا تتمتع بالجمال […]...

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فن ومشاهير

فيفي عبده من غير فوتوشوب!.. فيديو

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فيفي عبده من غير فوتوشوب!.. فيديو

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو، ظهرت خلاله مرتدية فستان قطيفة أسود “Off shoulder”. وعلقت “فيفي” على الفيديو متسائلة: “الفيديو طلع من غير صوت تفتكروا بقولكم إيه؟؟”، مضيفة “ده شكلي من غير فوتوشوب، بحبكم أوي”. View this post on Instagram الفيديو طلع منغير صوت

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فن ومشاهير

شاهد… دينا ترقص على غناء اصالة في عيد ميلاد ليلى علوي والهام شاهين

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شاهد… دينا ترقص على غناء اصالة في عيد ميلاد ليلى علوي والهام شاهين

احتفل عدد كبير من نجوم الفن مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاد النجمتين ليلى علوي، وإلهام شاهين، وذلك بمنزل النجمة ليلى علوي. وشهد الحفل العديد من اللقطات منها رقص دينا على نغمات أغنية “منازل” للنجمة أصالة، التي حضرت الحفل صحبة زوجها المخرج طارق العريان. ﻿ كما تشارك النجوم في غناء أغنية “انزل يا جميل على الساحة”، […]...

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فن ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تردّ على اتّهامها بالإساءة لمصر

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شيرين عبد الوهاب تردّ على اتّهامها بالإساءة لمصر

متابعة الخليج 365: أصدرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً من خلال مكتب محاميها القانوني حسام لطفي، أكدت فيه أنها لم تسيء لمصر مطلقاً، خلال حفلتها الأخيرة ليلة رأس السنة التي أحيتها في القاهرة والتي قالت خلالها ممازحة: “أنا خسارة في مصر”. وأشارت عبد الوهاب في بيانها، إلى أن هناك من يحاول أن يصطاد لها في الماء ......

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فن ومشاهير

بريتني سبيرز تلغي جولتها الغنائية حتى إشعار آخر

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بريتني سبيرز تلغي جولتها الغنائية حتى إشعار آخر

متابعة الخليج 365: أعلنت المغنية الأميركية بريتني سبيرز تعليق حفلاتها المقرّرة في مدينة لاس فيغاس والتزامات فنية أخرى حتى تكون بجوار أسرتها بعد مرض والدها. وقالت سبيرز (37 عاما) عبر “إنستغرام” إن والدها جيمي نقل إلى المستشفى أواخر العام الماضي “وكاد أن يموت”. وأضافت: “نحن ممتنون للغاية لأنه خرج من الأزمة على قيد الحياة لكن لا يزال ......

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فن ومشاهير

مفاجأة من الشاب خالد إلى جمهوره!

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مفاجأة من الشاب خالد إلى جمهوره!

متابعة الخليج 365: ينشغل النجم الجزائري الشاب خالد بوضع لمساته الأخيرة على أغنية جديدة انتهى مؤخرًا من تسجيلها. وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، يتكتم الشاب خالد عن تفاصيل الأغنية إلى حين تحديد موعد نهائي لطرحها، خاصةً أنه بصدد تصويرها على طريقة الفيديو الكليب. الجدير ذكره أن آخر أغنيات الشاب خالد كانت أغنية “وإنت معايا” التي قدّمها على ......

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