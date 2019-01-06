فن ومشاهير

تعود الفنانة حلا شيحة للتمثيل من خلال مسلسل "زالزال" الذي تُشارك بالبطولة النسائية فيه أمام محمد رمضان.
إيناس عبد الدايم: استضافة مصر لمهرجان المسرح العربى دليل أمنها واستقرارها
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تفاصيل الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربى فى مؤتمر صحفى بالمجلس الأعلى للثقافة.
في 2019..هل يتعاون دريك مع كريس براون في عمل غنائي جديد؟
يبدو أنه مع قدوم عام 2019 ازداد النشاط الفني في عالم صناعة الموسيقي بشكل واضح، فخلال الأيام القليلة الماضية كشف عدد من المغنيين تعاونهم في أعمال غنائية مع أسماء أخري شهيرة في عالم الغناء علي أن يتم طرح أغنياتهم قريبا.
زمان وأنا صغير.. تعرف مين ده من نجوم الجيل الجديد بصحبة عادل إمام؟
تحت شعار "قول للزمان يرجع يا زمان"، شارك الفنان أحمد فلوكس بصورة من دولاب ذكرياته أثناء طفولته مع الفنان الكبير عادل إمام، عبر حسابه بإنستجرام..
فيديو.. شقيقة محمد رمضان تكشف حقيقة ما نشر بشأن حبسها
نفت إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، ما تردد من أخبار كاذبة نشرتها بعض المواقع الإخبارية بشأن تصدير عسل مغشوش فى مطار القاهرة، وأن الحجر الصحى صادر العسل وتم الحكم عليها بالسجن سنة.
ام تى ام يشارك القرموطى فى السخرية من أغنيتهم "هروب اضطرارى"
قال تاكي عضو فريق MTM لـ"الخليج 365" إنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة ضمن أحداث فيلم "قرمط بتمرمط" للفنان أحمد آدم والمقرر طرحه بالسينمات يوم 16 يناير الجارى، وتحمل الأغنية اسم "قرمط اضطراري" من كلمات وألحان تاكى، وتوزيع شريف مكاوي.
الثلاثاء.. 25 فنانًا وكاتبًا مسرحيًا يتحدثون عن تجاربهم مع "أبو الفنون"
الثلاثاء.. 25 فنانًا وكاتبًا مسرحيًا يتحدثون عن تجاربهم مع "أبو الفنون"...
بالصور- بعد تماثلها للشفاء.. إيناس عزالدين تحتفل بعيد ميلاد عبير منير وشريف باهر
بالصور- بعد تماثلها للشفاء.. إيناس عزالدين تحتفل بعيد ميلاد عبير منير وشريف باهر...
بالصور- منال سلامة وابنتها في "هوليوود"
بالصور- منال سلامة وابنتها في "هوليوود" 'بالصور- منال سلامة وابنتها في "هوليوود"'
سالي عبدالسلام تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها
سالي عبدالسلام تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها 'سالي عبدالسلام تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها'
بالفيديو.. زلات اللسان ليست شيرين عبدالوهاب الأولى.. 4 فنانين اتفهموا غلط
لم تكن الفنانة شيرين عبدالوهاب أولى الفنانين الذين يثيرون الجدل على السوشيال ميديا، بسبب ذلات لسانهم، خصوصًا في اللقاءات العامة والتصريحات الإعلامية والحفلات التي تكون...
بالصور.. أنغام تقيم دعوى قضائية ضد طليقها
أقامت المطربة أنغام دعوى قضائية ضد طليقها الموزع الموسيقي الكويتي، فهد الشلبي، للمطالبة بزيادة النفقة الخاصة بابنها عبد الرحمن الذي يقيم معها في القاهرة منذ...
شاهد.. فيفي عبده لجمهورها: ده شكلي من غير فوتوشوب
نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد لها بدون صوت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. وعلقت فيفي على الصورة :...
بالفيديو.. محمد رمضان نمبر وان على اليوتيوب بأغنية "أنا مافيا"
لا يزال الفنان محمد رمضان يتصدر تريندات موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنية أنا مافيا. يشار إلى أن أنا مافيا حققت 13 مليونًا و614 ألف مشاهدة، الكليب...
شاهد.. ملكة جمال الجزائر 2019 تدعو لمنتقديها بالهداية!
ردّت ملكة جمال الجزائر للعام 2019، خديجة بن حمو، على منتقديها، الذين هاجموا تتويجها باللقب. وقالت بن حمو، في لقاء مع قناة “الجزائرية 1” الفضائية، إنها تتمنى “الهداية” لمن ينتقدونها، وإن “يبارك الله ويحفظ من يشجعها”. وكان جزائريون انتقدوا بشدة اختيار بن حمو، التي نافست العديد من الحسناوات، إذ رأى البعض أنها لا تتمتع بالجمال […]...
فيفي عبده من غير فوتوشوب!.. فيديو
نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو، ظهرت خلاله مرتدية فستان قطيفة أسود “Off shoulder”. وعلقت “فيفي” على الفيديو متسائلة: “الفيديو طلع من غير صوت تفتكروا بقولكم إيه؟؟”، مضيفة “ده شكلي من غير فوتوشوب، بحبكم أوي”. View this post on Instagram الفيديو طلع منغير صوت
شاهد… دينا ترقص على غناء اصالة في عيد ميلاد ليلى علوي والهام شاهين
احتفل عدد كبير من نجوم الفن مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاد النجمتين ليلى علوي، وإلهام شاهين، وذلك بمنزل النجمة ليلى علوي. وشهد الحفل العديد من اللقطات منها رقص دينا على نغمات أغنية “منازل” للنجمة أصالة، التي حضرت الحفل صحبة زوجها المخرج طارق العريان. كما تشارك النجوم في غناء أغنية “انزل يا جميل على الساحة”، […]...
شيرين عبد الوهاب تردّ على اتّهامها بالإساءة لمصر
متابعة الخليج 365: أصدرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً من خلال مكتب محاميها القانوني حسام لطفي، أكدت فيه أنها لم تسيء لمصر مطلقاً، خلال حفلتها الأخيرة ليلة رأس السنة التي أحيتها في القاهرة والتي قالت خلالها ممازحة: “أنا خسارة في مصر”. وأشارت عبد الوهاب في بيانها، إلى أن هناك من يحاول أن يصطاد لها في الماء ......
بريتني سبيرز تلغي جولتها الغنائية حتى إشعار آخر
متابعة الخليج 365: أعلنت المغنية الأميركية بريتني سبيرز تعليق حفلاتها المقرّرة في مدينة لاس فيغاس والتزامات فنية أخرى حتى تكون بجوار أسرتها بعد مرض والدها. وقالت سبيرز (37 عاما) عبر “إنستغرام” إن والدها جيمي نقل إلى المستشفى أواخر العام الماضي “وكاد أن يموت”. وأضافت: “نحن ممتنون للغاية لأنه خرج من الأزمة على قيد الحياة لكن لا يزال ......
مفاجأة من الشاب خالد إلى جمهوره!
متابعة الخليج 365: ينشغل النجم الجزائري الشاب خالد بوضع لمساته الأخيرة على أغنية جديدة انتهى مؤخرًا من تسجيلها. وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، يتكتم الشاب خالد عن تفاصيل الأغنية إلى حين تحديد موعد نهائي لطرحها، خاصةً أنه بصدد تصويرها على طريقة الفيديو الكليب. الجدير ذكره أن آخر أغنيات الشاب خالد كانت أغنية “وإنت معايا” التي قدّمها على ......