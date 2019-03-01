الحوثيون يستهدفون منازل المواطنين في حي منظر بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية ممارسة جرائمها في حي منظر الشعبي جنوبي مدينة الحديدة بقصف واستهداف منازل المواطنين بمختلف القذائف المدفعية.

ووفق متابعة "الخليج 365" تسبب القصف بتدمير عدد من المنازل بكل مافيها من مقتنيات وتهجير الأهالي منها .

وقال مواطنون في حي منظر أن مليشيات الحوثي دمرت منازلهم وشردت المئات من العائلات والأسر نتيجة القصف العشوائي بقذائف الهاون والهاوزر ومختلف القذائف المدفعية التي حصدت مئات الأرواح من المواطنين.

وأضاف المواطنون أن مليشيات الحوثي التي تدعي الإيمان بشعاراتها الزائفة وتنكشف حقيقة شعاراتها بالجرائم والإنتهاكات الإنسانية بحق المدنيين في الحديدة.

الميليشيات لم تدع المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة أن يعيشوا يوماً واحداً حياة طبيعية وآمنة، ولم تتوقف المليشيات يوما من ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين.

وكل تلك الجرائم الوحشية تُرتكب أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة فيما تواصل الأمم المتحدة صمتها على هذه الجرائم التي تطال المدنيين والسكان في محافظة الحديدة بشكل يومي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.