مقاومة الحشاء بالضالع تكسر أعنف هجوم حوثي

كسرت قوات الجيش والمقاومة في الحشاء بمحافظة الضالع، أعنف هجوم حوثي. ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن القوات الشرعية كسرت اعنف هجوم حوثي علي تبة الجفينة بالحشاء استمر من ليلة امس حتي الصباح. وتواصل مليشيا الحوثي المتمركزة خلف الطاحون والسحبين قصف منازل المواطنين في ضوران مركز المديرية وقرية القتيب والقشعة في بلاد الحيقي . وقال شهود عيان ان عدد من القذائف وصلت مركز المديرية ضوران ولم تسجل اي اصابات بشرية . وأضاف شهود عيان ان عدد من القذائف سقط علي قرية القتيب وسجلت اضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات. وتدور معارك عنيفة بين المليشيا والجيش الوطني والمقاومة في عدد مناطق بلاد الحيقي. وتحاول المليشيا التقدم واستعادة مواقع خسرتها في الايام السابقة وسط صمود اسطوري لابطال الجيش والمقاومة. وشهدت تلك المناطق نزوح جماعي للسكان وقالت مصادر حقوقية ان عدد الاسر التي نزحت بسبب الحرب بمديرية الحشاء وصلت الي ٨٥٠ اسرة وسط معاناة مستمرة للنازحين دون اي تحرك للمنظمات العاملة في المجال الاغاثى والانساني

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