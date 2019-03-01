تسلّم مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة ، ، عربة إطفاء حديثة مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وذلك ضمن المساعدات والمشاريع الخدمية والتنموية التي ينفذها البرنامج السعودي في عموم مديريات المهرة . ووفق متابعة "الخليج 365"، عبرت إدارة مطار الغيضة الدولى عن شكرها للبرنامج السعودي للتنمية والإعمار على مساعداته المقدمه للمطار والارتقاء بخدماته . كما عبرت عن شكرهم لمحافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت على متابعته المستمرة لتطوير المطار واعادة تشغيله في استقبال رحلات الطيران المدني وبما يمكنه من تقديم خدمات النقل الجوي للمواطنين في المهرة بكل يسر وسهولة .

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مطار الغيضة بالمهرة يتسلم عربة إطفاء من البرنامج السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.