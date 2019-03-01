تنبيهات بموجة غبارية على عدة محافظات يمنية (تفاصيل)

أصدر مركز الأرصاد الجوية عدة تنبيهات بتعرض عدة محافظات إلى موجة غبارية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة المقبلة. وشملت التنبيهات قدوم كتلة غبارية واسعة الانتشار مصدرها وسط شبه الجزيرة العربية على بعض المناطق اليمنية. وتضمنت التنبيهات تأثير كتلة الغبار على محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب، على أن يمتد تأثيرها إلى محافظة الجوف وصعدة والبيضاء. ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي آثار موجة الغبار التي تؤثر بصورة كبيرة على الرؤية الأفقية.

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