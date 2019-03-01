مجموعة بن مقيبل للتجارة تستنكر مقطعا مسيئا لأرز 'جنات عدن'

استنكرت مجموعة بن مقيبل للتجارة والاستثمار "اياد اخوان" في بيان لها تداول مقطع مسيئ عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن احد منتجاتها أرز جنة عدن.

وفيما يلي يعيد 'الخليج 365' نشر البيان، كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) .

صدق الله العظيم .

تفاجأت إدارة #بن_مقيبل_للتجاره_والإستثمار_أياد_إخوان من تداول مقطع عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبسرعه غير طبيعيه عن منتجنا #أرز_جنة_عدن بأنه أرز يحتوي مواد بلاستيكيه مصنعه ومنذ ان اخبرنا عملائنا المعروفين والواثقين بنا بهذا المقطع بدأنا بالتحرك للبحث عن صاحب المقطع والجهه التي مولته لترويج هذا العمل الدنيئ الذي لا يقبله عقل ولا دين ولا انسانيه ولا منافسه شريفه بالسوق . وقد تم التنسيق مع الجهات المختصه ولهم جزيل الشكر ( اداره امن مديريه المكلا و البحث الجنائي ) لجمع الادله والقرائن التي تصلنا لمروج هذا المقطع الذي اقل مايقال عنه غبي لأنه لم يظهر وجهه ولا اثبت الرز المطبوخ وايضا تهيئته ثلاث كور دائريه موضوعه جانبا ثم يعيد اداخلها بوسط الصحن وسحبها وكأنه يكورها من جديد . !!!!!

نحن مجموعه بن مقيبل التي تجاوز عملنا اكثر من 7 عقود بالتجاره ولنا من علاماتنا التي لا تخفى على الجميع ( العمده - كاغان -هير ) والتي نحرص دائما ان نوفر منتجاتنا بجوده وسعر مناسب للناس عملا بمبدأ تعلمناه من المؤسس (قليلا دائم ولا كثير منقطع) فنحن عندما اوجدنا منتجنا الجديد #أرز_جنة_عدن من ارقى مزارع واراضي باكستان في فتره كانت عصيبه تشهدها العمله وارتفاع لجميع السلع وفرناه بسعر مدعوم بهامش ربح قد يصل الى نصف بالميه فقط لا تغطي سوا نفقات توصيله وترويجه وهو منتج يمر بجميع الاجراءات القانونيه للدوله قبل انزاله للاسواق.وكما ان منتجاتنا و شركاتنا تحمل شهادات عالميه للجوده و سلامه الاغذيه و تُصدر للدول الاوربيه و دول الخليج و كندا وكما يفتخر مصنعنا في باكستان انه يحمل شهاده الجوده الاوربيه الملكيه والتي هي اعلى شهاده لسلامة الاغذيه في العالم و لدينا كل المواثيق التي تثبت ان منتجاتنا تم انتقاءها بمعايير الجوده العالميه .وبالرغم من هذه الشهادات والاعترافات العالميه كان الهدف لدينا التسهيل للناس وقد كانت الشراكه مع الاخوه / هايبر المستهلك - المكلا ممثله بالشيخ / عبيد بن صالح بن كردوس التميمي . وتعاونهم معنا في تثبيت السعر لأطول فتره حتى استقرار العمله النسبي الاثر الكبير في وصول منتجنا لقلوب الناس لإيجادهم منتج جمع مابين الجوده والسعر المناسب حتى وصلنا الى ثقه الكثير من المستهلكين الى اللحظه هذه وهم يعلمون ماهو #أرز_جنه_عدن وماظريبة هذا النجاح الكبير الا ظهور مثل هذه المقاطع النشاز المليئه بالحقد على منتج لمتوسطي الدخل يحمل جوده عاليه وهو الذي لم يروق لهم هذا السعر لاننا لم نفكر مثلهم بكم نربح بقدر ماهمنا رضا الله سبحانه وتوفير المناسب للناس للتخفيف ولو بجزء يسير من غلاء المعيشه .

نشكر كل عملائنا من تجار وسوبرات وبقالات وأسر على تعاطفهم الكبير معنا وثقتهم بنا ونعدهم بظهور كل الحقائق للناس بعد ماتنهي الجهات المعنيه عملها كامله.

والحمد لله رب العالمين.

ادارة بن مقيبل للتجاره

عدن