شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء جهود مستمرة أعادة روح العمل للمؤسسات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

منذ وجد صرح الأمانة لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن عقب الإنقلاب الحوثي على الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي،

بدأ بخطوات حثيثة و اداء مدروس شكل نقلة كبيرة في وقت قصير برئاسة الاستاذ حسين منصور الأمين العام لمجلس الوزراء الذي كان النواة في البناء والتنظيم والإدارة من خلال المثابرة والإرادة والمتابعة والى جانبه موظفي الأمانة الذين تحدوا الصعاب في أسوء الظروف وكانوا معه وتحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

اليوم أصبحت الأمانة العامة صرح كبير بكادر بسيط تعمل دون كلل من أجل مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالوطن والمواطن ودراستها ومتابعتها و شكلت قفزة نوعية في الأداء حتى أذهلت الجميع في وقت قصير في وضع حلول لمعظم القضايا والتواصل والاتصال اليومي مع الوزارات لما يخدم الوطن والمواطن من حيث الخدمات الظروريه في الجانب الخدمي والاقتصادي في ظل ظروف الحرب.

تحولت الأمانة العامة الى جهة عملاقة تؤدي دور محوري هام دون كلل أو ملل بتحدي لكل الظروف المحيطة بها و أثبت ذلك في الواقع من خلال الأداء المستمر والتحولات التي صنعتها .

لم يكن هناك مبنى للإمانة العامة في العاصمة المؤقتة عدن عقب الحرب والأوضاع صعبة والإمكانيات بسيطة لكن وبعد إن أوكلت المهمة الى الاستاذ حسين منصور كانت مرحلة إختبار ، لكنه نجح وتجاوز وأنتصر على كل التحديات وجعل من الأمانة مكاناً هاماً تجتمع فيه الحكومة كل اسبوع وأصبح صرح حكومي هام يستقبل كل المعاملات و عاد الأمل للمواطن من الصفر في وقت لم يكن شيئاً مذكورا .

كان الأمين العام بعد وضعه اللبنات الأولى يتحرك ويبذل جهود كبيرة من أجل اعادة روح العمل للمؤسسات الحكومية في عدن وإعادة تفعيلها ، من أجل خدمة السكان في ظروف بالغة التعقيد عندما اختفى فيها الجميع وبقي حسين منصور قويا لم يستسلم وكانت كل نتائج جهودة وصمودة مثمرة .