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عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني في هذه اللحظات يشهد تدهور مفاجئ وبشكل متسارع ليصل إلى هذا السعر مقابل الدولار الأمريكي عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. وشهدت مناطق سيطرة الاحتلال الإمارتي السعودي، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الجمعة الموافق1مارس 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء| 582البيع | 585 الريال السعودي : شراء| 154البيع | 156 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء585البيع | 590 الريال السعودي : شراء 156البيع | 158 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال

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