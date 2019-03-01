شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة للراحل صالح عباد مقبل وهو يتقدم أحدى المسيرات ومن كان بجانبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول بعض الناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي صورا نادرة للراحل على صالح عباد مقبل الأمين العام السابق للحزب الإشتراكي اليمني. وعلى يمينه عبدالملك المخلافي ويحي منصور ابو اصبع وعلى يساره الفقيد الراحل الدكتور عبدالقدوس المضوحي. وقال ناشطون ان الصورة لمسيرة خرجوا فيها للتنديد بالانتهاكات على الضالع فيما كان يسمى حينها مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة ولم يشارك حينها حزب الإصلاح.

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