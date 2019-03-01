حضرموت: الأرصاد المسافرين من تدني الرؤية الأفقية وهطول أمطار خلال الاسبوع القادم

نبهت غرفة الأرصاد محافظة حضرموت اليوم الجمعة المسافرين وسائقي المركبات في الطرقات من تدني محتمل في مستوى الرؤية الأفقية وخطر الإنز?ق نتيجة لتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الساحلية الذي يرافقه هطول مطري على بعض ا?جزاء تمتد الى الهضبة الجنوبية.



وقالت في بيان لها "بأن هطول زخات الأمطار ستكون متفرقة ما بين الخفيفة والمتوسطة وتتفاوت في الغزارة أحياناً على بعض المناطق في الأرياف والمناطق الساحلية الوسطى والغربية بمحافظات حضرموت وشبوة"



وأوضحت بأن التوقعات العددية تشير إلى احتمالية تدفق السحب الطبقية الركامية يومي الأحد وا?ثنين خلال الاسبوع القادم على أجزاء متفرقة من ساحل حضرموت تمتد لأجزاء من الهضبة الجنوبية الغربية.



وأشارت بأنها ستبدأ من مساء السبت بقطع متفرقة من السحب، وتبقى الأجواء غائمة جزئياً إلى غائم كلياً يومي الأحد والإثنين.