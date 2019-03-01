شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إيراني .. يفجر مفاجاه من العيار الثقيل .. السعودية لديها تريليون دولار ولكن!؟؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نقلت وكالة أنباء "إرنا" عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، قوله في معرض مقارنة بلاده بالسعودية، إن الأخيرة لديها تريليون دولار ومع ذلك هي عاجزة.

وقال سليماني بهذا الشأن خلال ملتقى ديني في مدينة قم: "السعودیة تمتلك احتیاطیا من العملة الصعبة قدره تریلیون دولار إلا أنها رغم ذلك لیست مقتدرة.. واقتدار إیران یعود للإرادة ووجود الأفراد المضحین".

واتهم سليماني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالسعي إلى التطبيع مع إسرائيل، وذكر في السياق ذاته أن "السعودیین أقروا بأنهم روجوا للوهابیة بطلب من الغربیین".

وعرّج سليماني على الولايات المتحدة وقال عنها إنها "أنفقت 7 تریلیونات دولار في المنطقة، ورغم ذلك فإن رئیسها یزور العراق تحت جنح الظلام سرا".

وأضاف في هذا الشأن قائلا: "كان قد دخل 150 ألف جندي أمريكي إلى العراق ولم یكونوا لیخرجوا من دون وجود الحركات الإسلامیة".

المصدر: إرنا