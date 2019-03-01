شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من نجل الرئيس الراحل " مدين " تكشف حقيقة " صورة" زفافه بأبو ظبي المتداولة بشكل واسع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر مقربة من نجل الرئيس الراحل " مدين علي عبدالله صالح " ما تداولته الكثير من المواقع الاخبارية حول ظهورة المفاجيء في قاعة احتفالات بأبو ظبي لحضور حفل زفافه.



وأكدت المصادر أن الصورة المتداولة التقطت اثناء حضور نجل صالح احتفالية تلبية لدعوة وجهت له حيث احاط به الكثير من اليمنيين الذين كانوا مدعوين للحفل .

الجدیر ذكره ان مدین علي صالح احتجز في صنعاء عقب انتفاضة قادھا والده في 2دیسمیر في العام 2017 م انتھت بمقتل والده علي صالح واسره الى جانب اخیه صلا قبل ان یفرج عنھم العام المنصرم بصفقة اشرفت علیھا سلطنة عمان .