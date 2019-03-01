شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي «محمد العرب» ينشر فيديو لجندي يمني قال إنها «بطولة وشجاعة اسطورية» انطلق كالأسد .. وهذا ما حدث ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر الصحفي محمد العرب مقطع فيديو لجندي قال ان اسمه "عمر" وانه شجاعة اسطورية له في مديرية الصفراء بصعدة. مضيفاً أنه انطلق كالأسد ليسعف صديقه الجريح في الوادي، وسط زخات الرصاص حولة.. شاهد: شاهد الفيديو من الحياة بشجاعة لا تعجب الجبناء ...حتى الموت بشرف لا يعجبهم ... شجاعة أسطورية لجندي يمني اسمه (عمر) في لواء حرب واحد في مديرية الصفراء ...انطلق كالأسد ليسعف صديقه الجريح في الوادي ...سلام الله على الشجاعة اليمانية اليوم وغدا وحتى قيام الساعة #نحن_هنا_أين_أنتم pic.twitter.com/zsOJaecGFP — ‏محمد العرب..Mohammed Al arab (@malarab1) February 28, 2019

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