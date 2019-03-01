شكرا لقرائتكم خبر عن وردن الآن .. البنك المركزي زمام يزف بشرى سارة لجميع اليمنيين ويحدد السعر الرسمي للريال اليمني .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
نفى محافظ البنك المركزي اليمني امس الخميس الأنباء التي تتحدث عن رفع البنك سعر الدولار أمام الريال من تسعيرته الرسمية الحكومية لعام 2018م.
وقال محمد زمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " إن لا صحة للأنباء التي تحدثت عن رفع البنك البنك المركزي للدولار من 440 إلى490 ريالاً".
وأكد زمام " أن سعر المصارفة لم يتغير منذ العام 2018م".
في حين يتضاعف انهيار الريال اليمني في السوق المحلي، دون أي تدخلات حكومية أو رقابية على الصرافين وتوحيد السعر.
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