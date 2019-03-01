شكرا لقرائتكم خبر عن التعزيزات الضخمة تنجح في تنفيذ أول عملية للحسم في حجور وتربك جميع حسابات الحوثي ومصادر تكشف تفاصيل مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة نوعية ارسلت قيادة المنطقة العسكرية الاولى في حضرموت عددا من الكتائب العسكرية التابعة للجيش الوطني مساء اليوم الاربعاء لمساندة المنطقة العسكرية الخامسة التي تجري فيها الاستعدادات للإلتحام بقبائل حجور ودعمهم في مواجهة ميليشيات الحوثي.

وكشفت مصادر عسكرية بأن القوات العسكرية التي تم ارسلها الى حجة ستشكل رافدا مهما في تنفيذ المهام المنوطة بقوات الجيش الوطني والتي في مقدمتها فك الحصار المفروض على ابناء حجور ودحر الميليشيات.

الى ذلك شن طيران التحالف العربي عدة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات الانقلابية في حصن المنصورة شمال غرب العبيسة، فيما استهدفت عددا من اطقم الحوثيين في قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران شرق حجور، اثناء فرارهم إثر مواجهاتهم مع القبائل، والتي اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصرهم بينهم قيادات ميدانية بارزة.

وتمكنت قبائل حجور شمال محافظة حجة الاربعاء من اسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي، وصدت عدة هجمات للحوثيين مكبدين اياهم خسائر باهضة في الارواح والعتاد، بالتزامن مع غارات للتحالف العربي استهدفت مواقع عدة للحوثيين .

وأكدت مصادر ميداني بأن قبائل حجور أسقطوا طائرة مسيرة في جبل العرام كانت ميليشيات الحوثي الارهابية قد أطلقتها، واشار المصدر إلى أن القبائل استهدفوا الطائرة بمعدل بيكا، لافتين الى أن الاشتباكات لاتزال متقطعة.

وفي الجبهة الشرقية شنت المليشيات قصفا عنيفا على منازل المواطنين من جهة جبل الحوج والمندلة بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة، ولم نشر المصادر اي معلومات عن ما خلفه قصف الحوثيين من اضرار على السكان المدنيين.

وفي الجبهة الشمالية الغربية شهدت مواجهات عنيفة مع المليشيات استمرت لأكثر من أربع ساعات في قرية النامرة، نتج عنها استشهاد البطل /عماد جبهان، ودحر الميليشيات منها.