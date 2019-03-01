شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار.. مكافأة أميركية لاعتقال هذا الشخص ذو الاصول الحضرمية .. بنفس تهمة موجهة لاخيه سابقا .. وغموض كبير حول مكان تواجده والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الأميركية، الخميس، عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال حمزة أسامة بن لادن، ابن زعيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن.
وتتخوف واشنطن من تولي حمزة بن لادن قيادة تنظيم القاعدة، خاصة وأن اللقب الذي يطلقه عليه أنصاره هو "ولي عهد الجهاد".
وثمة غموض كبير يحيط بمكان تواجد حمزة بن لادن، ويرجح أن يكون في أفغانستان أو باكستان أو تحت الإقامة الجبرية في إيران.
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