شكرا لقرائتكم خبر عن صورة للجبل الشاهق والمعسكر الاستراتيجي الذي سيطر عليه أبناء القبائل في حجور .. وتفاصيل الخيانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تم صباح اليوم السيطرة على حصن ومعسكر المنصورة وهو جبل شاهق وموقع استراتيجي، في منطقة بن شهر.

ووقعت خيانة، من احدى القبائل، في بني شهر وذلك لوجود ثأر سابق بينها وبين احدى القبائل الموالية لحجور، وسلمته للحوثيين لكن سرعان ما تم استعادة الجبل والحصن من قبل ابناء حجور.





من جهة أخرى تم اسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة بني عرام، بالجبهة الجنوبية لحجور.