أصدر رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش القرار رقم (94) لعام 2019م. وقضى القرار بتكليف الدكتور سعيد سالمين عمر بلعفير بالقيام بمهام عميد كلية التربية بالمكلا. وقضت المادة الثانية من القرار بإلغاء أي تكليف سابق في هذه الوظيفة.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة حضرموت يعين الدكتور سعيد بلعفير عميدا لكلية التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.