شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مؤلمة لفتاة سعودية حاولت استعراض عضلاتها ورفع الأثقال أمام المارة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت فتاة سعودية لموقف محرج للغاية عندما حاولت استعراض مهاراتها في رفع الأثقال أمام حشد كبير من الحضور الذي قام بتشجيعها بحماس.



أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة السعودية وهي تستعرض مهاراتها في رفع الأثقال، وعندما حاولت لم تنجح في رفع الوزن الحديدي وسقطت بطريقة مروعة على الأرض مما وضعها في موقف محرج، وأصيب الحاضرون بالذهول والصدمة، حيث هرع عدد من الشباب على الفور لإنقاذها.



كانت هذه تفاصيل خبر نهاية مؤلمة لفتاة سعودية حاولت استعراض عضلاتها ورفع الأثقال أمام المارة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.