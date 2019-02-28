أكثر من 4 آلاف طفل مستفيد من مشروع المساحات الصديقة في وادي حضرموت

كشفت مصادر رسمية عن عدد الأطفال المستفيدين من مشروع المساحات الصديقة للأطفال بوادي وصحراء حضرموت والذي يأتي بدعم من منظمة اليونيسف وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية والمساعدات الامارتية وبإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت .

وأوضح إعلام المساحات الصديقة للأطفال بوادي حضرموت في بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن العدد بلغ (4390) طفل في خمس مساحات صديقة في المديريات المستهدفة من المشروع (سيؤن – تريم – ساه – القطن – العبر) .

ويتم تنفيذ مشروع المساحات الصديقة بمشاركة (25) من فرق العمل الميداني و(50) متطوعاً عبر خمس من منظمات المجتمع المدني (مؤسسة آفاق للتنمية بسيؤون – جمعية المرأة للتنمية بالقطن – جمعية ساه للتنمية – مؤسسة التعاون للتنمية بتريم – مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل ).

وتميزت المساحات في المديريات المستهدفة خلال الشهر الأول من افتتاحها بعدد من الانشطة والبرامج المتميزة مثل : الجلسات الجماعية والجلسات الفردية مع الأطفال وعدد من الانشطة التعليمية غير النظامية ومسرح الدمى والعرائس والالعاب الشعبية وتقديم عدد من اسعافات الدعم النفسي الأولي وتمارين في الدعم النفسي .

وتهدف المساحات الصديقة للأطفال إلى تزويد الأطفال ببيئة يستطيعون من خلالها المشاركة في عدد من الانشطة وإتاحة الفرصة لهم للنمو والتعلم واللعب والتعبير عن انفسهم, كما تهدف المساحات إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتأثرين من النزاعات وتمكينهم في عدد من المهارات الحياتية الموجهة والهادفة .