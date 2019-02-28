مجلس وزراء الصحة العرب يدعو لدعم بلادنا في جميع المجالات الصحية

دعا مجلس وزراء الصحة العرب، الدول الأعضاء إلى دعم اليمن في جميع المجالات الصحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية الـ 51 للمجلس، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفد اليمن برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم.

وأصدر المجلس في دورته الحالية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، عدة قرارات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على الصحة ومنع انتشار الأوبئة وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وشملت القرارات اعتماد مشروع قانون استرشادي حول التأمين الصحي.

كما دعا المجلس، اللجان المختصة إلى إعداد مشروع خاص بأخلاقيات الدراسات السريرية والدوائية، ومشروع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا ومن لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات، وذلك بالتعاون مع عدة جهات دولية وعربية معنية، وكذا أقر تفعيل مبادرة "المحفظة الوردية" الإقليمية لصحة المرأة.

وتناول المشاركون في دورة مجلس وزراء الصحة العرب، عدداً من الموضوعات الهامة أبرزها توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، والتجارب الناجحة والرائدة في المجال الصحي، وتطوير البحث في خدمات نقل الدم، كما كلف المجلس، أمانته العامة بإعادة تعميم البيان الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بخصوص تقديم الدعم المناسب للنازحين واللاجئين في الدول العربية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما تضمنه.

وبحث المشاركون في الدورة أيضاً، موضوعات ذات صلة بالهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، بالإضافة إلى استعراض فعاليات المنتدى الوزاري العربي السنوي في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والتبرع بها.