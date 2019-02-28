وزير الأوقاف يكشف رعاية برنامج في رحاب القرآن لرمضان المقبل

كشف وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية عن تفاصيل من كواليس برنامج في رحاب القرآن لشهر رمضان الكريم المقبل .

وقال عطية بتغريدة رصدها الخليج 365 إن وزارة الأوقاف والإرشاد ترعى المسابقة الرمضانية ( في رحاب القرآن ) والتي ستعرض على قناة اليمن الفضائية ، طوال ليالي شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى المسابقة تنفيذ الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم .. وقد حضر وزير الأوقاف الحفل الختامي والتكريمي للمسابقة في مأرب .

وكان وزير الأوقاف حضر مؤخراً، حفل اختتام معرض السيرة النبوية ،في محافظة مأرب ، والذي أستمر على مدار ثلاثة أيام لعرض أهم المراحل من حياة الرسول على شكل خرائط ومجسمات .. مؤكدا على إهتمام الحكومة بمثل هذه الأنشطة لما لها من مردود إيجابي على تقويم سلوك الفرد والمجتمع.

وفي العام 2010، أبرمت قناة اليمن الفضائية اتفاقا مع فرع الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بوادي حضرموت بشأن تنفيذ المسابقة القرآنية الرمضانية حيث تم تسجيل حلقاتها حينذاك في ترم حضرموت .

يشار إلى أن الفضائية اليمنية هي القناة الرسمية للجمهورية اليمنية كانت تسمى قبل الوحدة بقناة صنعاء ثم تغير اسمها بعد الوحدة اليمنية 1990 إلى القناة الأولى وظل اسمها بين الناس قناة صنعاء واسميت قناة عدن بالقناة الثانية.

سيطر الحوثيون على "الفضائية اليمنية" في سبتمبر 2014 عند سيطرتهم على صنعاء، مما دفع بالحكومة اليمنية لإطلاق نسخة أخرى منها ناطقة باسم الحكومة.

بدأ البث الفضائي في 20/12/1995م على القمر إنتلسات (INTELSAT) (59) نظام تماثلي على البند (C-BAND) وكانت التغطية على الشرق الأوسط أوروبا وأمريكا الشمالية وآسياء وجزء كبير من أفريقيا واستمر حتى أطلق القمر العربي عرب سات (2A) وتم الحجز عليه لبث قناة تلفزيونية إضافة إلى البرنامج العام ثم إضافة البرنامج الثاني عام 2000.