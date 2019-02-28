مليشيا الحوثي تواصل احتجاز شاحنات المساعدات القادمة من عدن في إب

واصلت مليشيات الحوثي الانقلابية، الخميس، احتجاز شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية القادمة من العاصمة المؤقتة عدن، إلى عدد من المحافظات الشمالية، عبر محافظة إب (وسط اليمن)، فيما قتل مواطن يمني بانفجار لغم حوثي في تعز اليمنية.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي في ميتم، المنفذ الشرقي لمدينة إب، احتجزت 6 شاحنات جديدة على متنها مساعدات إنسانية وأدوية قادمة من محافظة عدن.

وذكر المصادر أن عدد الشاحنات المحتجزة ارتفع إلى 35 شاحنة بعضها يتبع منظمة اليونيسيف وأخرى تتبع للمنظمة الطبية الدولية، موضحة أن المليشيا عادة ما تفرض إتاوات ورسوم على الشاحنات تصل إلى مبالغ طائلة، غير أن الأسباب الحقيقية للاحتجاز هذه المرة ترجع إلى أن المواد الإغاثية قدمت عبر ميناء عدن.

وأوضحت مصادر حقوقية أن الحوثيين يضغطون على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة من أجل اعتماد آلية النقد بدلا عن المساعدات العينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف تمويل خزينة ما يُسمى بـ "المجهود الحربي".

من جهة أخرى، قتل مواطن في انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية صبر الموادم شرقي محافظة تعز اليمنية.

وأفادت مصادر محلية لـموقع "العين الإخبارية" إن المواطن عارف أحمد عبدالله صالح (40 عامًا) قُتل في انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في قرية الشقب بمديرية صبر الموادم شرقي تعز.

وأضافت المصادر أن الضحية من سكان منطقة حبور المتاخمة لقرية الشقب، حيث يعد رابع ضحية للمليشيا من أسرته، إذ سبق للحوثيين أن قتلوا والده أحمد عبدالله صالح وعمه عبدالرحمن عبدالله وعمته نعيم بالقنص المباشر ما أدى لوفاتهم على الفور.

كانت الأمم المتحدة، أبدت استياءها من العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي الانقلابية أمام تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

يشار إلى أنه كان من المقرر تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، الإثنين الماضي، وذلك بانسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من ميناءي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلومترات، إلا أن التعنت الحوثي أفشل كافة الجهود الأممية.