محافظ المهرة يقيم مأدبة غداء على شرف بعثة طائرة خيبل ويوجه بمليون ريال لكل لاعب وإداري

استقبل الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة اليوم أعضاء بعثة فريق الكرة الطائرة بنادي خيبل الرياضي عقب عودتهم مساء أمس إلى المحافظة بعد مشاركة الفريق الايجابية في بطولة الأندية العربية ال37 للكرة الطائرة التي استضافتها تونس.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي لقاءه بالبعثة أشاد المحافظ باكريت بأداء الفريق في مباربات البطولة وحصوله على المركز السادس عربياً ، معتبرا أن هذا يمثل إنجازاً غير مسبوق ومشرف لليمن بشكل عام والمهرة بوجه خاص.

مثمناً الجهود التي بذلها اللاعبون والجهازبن الإداري والفني لتحقيق هذه النتائج الإيجابية الرائعة التي رفعت إسم اليمن عالياً وقدمت نادي خيبل كواحد من أهم الأندية اليمنية.

مؤكداً بأن تطوير ودعم القطاع الرياضي والشبابي يأتي في طليعة اهتماماته.

واستمع باكريت من رئيس البعثة والأعضاء واللاعبين إلى شرح واف عن كيفية سير البطولة والصعوبات التي واجهة الفريق والبعثة.

وأقام المحافظ حفل تكريمي ومأدبة غداء على شرف بعثة نادي خيبل، موجهاً بصرف (مليون) ريال لكل لاعب وإداري في البعثة تقديراً وتشجعياً لهم لتحفيزهم على مواصلة مشوار التألق والعطاء والإبداع الكروي .

كما قدم المحافظ باكريت درع المحافظة لنادي خيبل تكريما وتقديرا للمستوى الكبير الذي قدمه فريق الطائرة خلال البطولة في أول مشاركة خارجية له كممثل لليمن والمهرة.

من جهته عبر رئيس نادي خيبل مطر سالم كده عن شكره وتقديره البالغ للمحافظ باكريت على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ودعمه واهتمامه الفريد من نوعه.

مشيراً إلى أن هذا الدعم والتشجيع سيسهم بشكل إيجابي في بث روح التنافس والإبداع في نفوس الشباب والمواهب الرياضية.

حضر الإستقبال الوكيل الأول مختار بن عويض الجعفري وعدد من المسؤولين و القيادات الرياضية والشبابية .