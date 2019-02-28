الحوثي يبيد قرية بكاملها في كشر بسبب فشله الذريع في حجور

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على تفجير عدد من منازل المواطنين في قرية النامرة التابعة لمنطقة العبيشة بمديرة كشر، وذلك في عملية وصفت بالانتقامية.

جاءت هذه الخطوة ردا على الهزائم التي منيت بها الميليشيات في مواجهاتها المستمرة مع قبائل حجور.

وأفادت مصادر قبلية بأن الميليشيات اقتحمت قرية "النامرة" آخر قرى مديرة كشر الملاصقة لمديريتي وشحة وقارة من الجهة الشمالية الشرقية وفجرت الميليشيات منازل لمواطنين أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم والنزوح إلى مناطق آمنة.

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية دانت تفجير ميليشيات الحوثي لمنازل المواطنين المدنيين في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن الميليشيا الحوثية أقدمت على اقتحام قرية النامرة شمال غربي العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة وفجرت نحو 13 منزلا من منازل عشائر بني جبهان وبني الجشيبي".