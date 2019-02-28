المهرة.. مدرسة بمدينة الغيضة تقيم مهرجان مخبال الأول "صور"

دعا وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري إلى أهمية الحفاظ على التراث والتمسك به باعتباره تاريخ الأمة يربط ماضيها بحاضرها ومستقبلها، وضرورة نشر الوعي الكافي بالموروث الثقافي في المدارس وتعريف الطلاب بأهم بالمدلولات التراثية وبيان أهميتها وامتداد جذورها التاريخية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوكيل بن عويض اليوم بمعية ووكيل المحافظة للشؤون الفنية م. سالم محمد العبودي ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير مبخوت هراش، مهرجان مخبال الثراثي الأول الذي نظمته إدارة مدرسة الشهيد أحمد مخبال للتعليم الأساسي للبنين بمدينة الغيضة بدعم ورعاية محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت .

وأكد الوكيل الأول دعم واهتمام السلطة المحلية بالجانب التراثي وتشجيعها لمثل هذه الفعاليات للتعريف بالموروث الشعبي المهري .

مشيداً بالجهود التي بذلتها إدارة مدرسة مخبال والمعلمين لإقامة هذا المهرجان وإخراجه بهذه الصورة البهية والرائعة.

مشدداً على إقامة المعارض التي تهتم بالتراث الشعبي ويعكس جزءًا مهماً من الموروث الثقافي المهري الأصيل .

من جانبه عبر الوكيل العبودي عن سعادته بانطلاق مهرجان مخبال الثراثي في نسخته الأولى ولما شمله من مشاركة واسعة شملت مختلف المديريات وصور حيّة تُعرض نماذج من العادات والتقاليد والأزياء والحرف والأدوات القديمة وغيرها والفقرات التراثية المتنوعة المعبرة عن أصالة الموروث المهري الموغل في القِدم .

حضر المهرجان الأخوة عضو مجلس الشورى الشيخ توكل سالم ياسين وسالم عوض سعيدان مديرعام مديرية الغيضة ومحمد علي سكرون مدير إدارة التعليم العام بمكتب التربية بالمحافظة وعدد من المسؤولين والقيادات التربوية والتعليمية بالمحافظة .