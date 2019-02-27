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عدن - ياسمين التهامي - مقارنة بين قدرات الجيشين الهندي والباكستاني.. أيهما الأقوى؟

الميثاق نيوز - متابعات

في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة بين البلدين، نرصد لكم قدرات كل من الجيش الهندي ونظيره الباكستاني، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لمؤسسة “غلوبال فاير بور” المختصة بالشؤون العسكرية للدول.



يحتل الجيش الهندي المرتبة الرابعة عالمياً بينما يحتل نظيره الباكستاني المرتبة الـ17 بين أقوى جيوش العالم، وكلاهما يمتلك قوات جوية ضاربة، إضافة إلى ترسانتهما النووية، وفيما يلي نقدم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.

الجيش الهندي

يتجاوز عدد سكان الهند 1.2 مليار نسمة، بينهم 616 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الهندي الى 4.2 مليون جندي بينهم 2.8 مليون في قوات الاحتياط.

ومن حيث القوة الجوية يمتلك الجيش الهندي 2185 طائرة حربية، بينها 590 مقاتلة، و804 طائرة هجومية، وأكثر من 700 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 250 طائرة تدريب، بالإضافة الى 720 مروحية عسكرية منها 15 مروحية هجومية.

ولدى الجيش الهندي أكثر من 4400 دبابة و3150 مدرعة و190 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 4150 مدفع ميداني، إضافة إلى 266 راجمة صواريخ.

أما من حيث القوة البحرية فيضم الأسطول البحري الهندي 295 قطعة بحرية منها حاملة طائرات واحدة، و14 فرقاطة، و11 مدمرة و15 غواصة، إضافة إلى 4 كاسحات ألغام.

وعلى صعيد القوة النووية التي تعتبر مفصلية في أي صراع في العصر الحديث فإن الجيش الهندي يمتلك ترسانة نووية تتألف من 90 الى 110 رأساً حربياً نووياً، في حين تبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الهندي 47 مليار دولار أمريكي.

الجيش الباكستاني

يبلغ عدد سكان باكستان 205 مليون نسمة، بينهم 95 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 637 ألف جندي، إضافة إلى 282 ألف جندي في قوات الاحتياط.

وعدد قواته الجوية 1280 طائرة حربية بينها 320 مقاتلة، و410 طائرة هجومية، كما يمتلك 328 مروحية عسكرية منها 49 مروحية هجومية.

ويمتلك الجيش الباكستاني 2182 دبابة، وقرابة 2600 مدرعة، إضافة إلى 307 مدفع ذاتي الحركة، و1240 مدفع ميداني، 144 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الباكستاني من 197 قطعة بحرية بينها 5 غواصات، و10 فرقاطات و3 كاسحات ألغام.

وعلى صعيد الترسانة النووية فإن الجيش الباكستاني يمتلك بين 90-110 من الرؤوس الحربية النووية فيما تصل ميزانية الدفاع الباكستانية إلى 7 مليارات دولار أمريكي.