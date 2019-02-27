شكرا لقرائتكم خبر عن الريال السعودي ينهار بشكل كبير والدولار يتهاوى إلى رقم قياسي .. (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء صنعاء الدولار الأمريكي: الشراء| 575 البيع | 580 الريال السعودي : الشراء| 150 البيع | 152 عدن الدولار الأمريكي : الشراء| 570 البيع | 575 الريال السعودي : الشراء| 148 البيع | 151

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