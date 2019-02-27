شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: حصيلة أولى للقتلى.. اندلاع اشتباكات عنيفة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة المؤقتة عدن عن وقوع 4 قتلى و5 جرحى على خلفية اندلاع اشتباكات بمنطقة الممدارة وتحدث المصدر ان الاشتباكلت تعود الى خلاف على قطعة أرض.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: حصيلة أولى للقتلى.. اندلاع اشتباكات عنيفة في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.