أسرة يمنية تزوّج طفلة في الـ3 من عمرها.. لهذا السبب الصادم!

أكدت منظمة “أوكسفام” الإغاثية الدولية، أمس الثلاثاء، أن أسرة يمنية قررت تزويج طفلة في الثالثة من عمرها مقابل الحصول على الطعام والمأوى، واعتبرت المنظمة أن ما حصل “أمر صادم”.

وذكرت “أوكسفام” في بيان صحافي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن “الأزمة اليمنية ترغم الأسر على اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء.

النزاع العسكري وارتفاع أسعار الغذاء وتراجع قيم الدخل أمور تُرغم الناس في اليمن على اللجوء إلى تدابير يائسة لدرء الجوع”.

وأشار البيان أن أوكسفام “تحدّثت إلى أسر في محافظة عمران شمالي البلاد (خاضعه لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية)، دفعها الجوع والعزلة جراء النزوح إلى تزويج بناتها (لم يتجاوز عمر إحداهنّ ثلاث سنوات) مقابل شراء الغذاء والحصول على المأوى لإنقاذ ما تبقى من الأسرة”.

ووصفت تزويج البنات في سنّ مبكرة كهذه في محاولة يائسة للحصول على الطعام بأنه “أمر صادم بالفعل”.

ونقل البيان عن مدير مكتب منظمة “أوكسفام” في اليمن محسن صدّيقي، قوله إنه “مع استمرار هذه الحرب، أصبحت طرق تعامل الناس مع مستويات الجوع القاتلة أكثر يأساً، وإن كثيرين أُجبروا على اتخاذ خطوات تدمّر حياة أطفالهم الآن ولعقود قادمة”.

ودعا صدّيقي المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لإنهاء الحرب في اليمن وضمان حصول الناس على الغذاء والماء والدواء.