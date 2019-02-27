بن عصم: جمعية وحدة شباب المهرة مقبلة على تنفيذ أنشطة جديدة

أوضح أمين محمد بن عصم، المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة أن الجمعية نفذت عدداً من الأنشطة والبرامج التنموية والثقافية والتعليمية في محافظة المهرة خلال عام 2018 وذلك في إطار أهتمام الجمعية بالشباب ورفع قدراتهم من خلال التدريب و التأهيل و تمكينهم في شتى الجوانب العلمية و التنموية.

وقال الأستاذ/أمين بن عصم المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة أن الجمعية نفذت في عام 2018 العديد من الدورات التدريبية في صيانة المحركات وأستخدام الـ GPS أستهدفت الصيادين في معظم مديريات محافظة المهرة بدعم من وكالة النشآت الصغيرة والأصغر فرع عدن.

وأضاف المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/أمين بن عصم من ضمن الأنشطة والبرامج التي قامت بها الجمعية مهرجان المهرة التراثي الثقافي الثاني والدورة الثالثة للبرنامج التعليمي "أنا ونحن" الذي أستهدفت 54 معلم ومعلمة وعدداً من مدراء المدارس التي أقيمت بمدينة صلالة سلطنة عُمان تهميداً لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج وغيرها من الأنشطة التنموية والثقافية.

وأشار الاستاذ/أمين بن عصم أن الجمعية تهدف الى رفع قدرات الشباب وتأهيلهم تنموياً وعلمياً وإعلامياً والمساهمة في الحفاظ على المؤروث المهري والأهتمام بالقطاع النسائي كونها أهم عنصر في البناء والتنمية وخلق شراكه فعّالة مع المنظمات الداعمة لتنفيذ برامج ومشاريع داخل المحافظة.

وأكد بن عصم أن الجمعية مقبلة على تنفيذ العديد من البرامج في شتى المجالات خلال عام 2019 منها أصدار صحيفة صوت المرأة المهرية وبرنامج أنا ونحن الذي سينفذ على مستوى 28 مدرسة في عموم مديريات محافظة المهرة وحزمة من الدورات التنموية والتعليمية والإعلامية وأنشطة الثقافية متنوعة.