الإتفاق مع كبري الشركات العالمية لتعميق التصنيع المحلي

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الإستفادة من الخبرات الدولية في مجال محطات تنقية المياه وإستخدامات صناعية حديثة في مجال تطبيقات الليزر, مشير لإهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية.

جاء هذا خلال زيارة شركة "نورديك ووتر" السويدية , لبحث التعاون والتصنيع المُشترك لمحطات تنقية المياه .

أضاف "التراس" أننا إتفقنا علي تشكيل لجنة فنية مُشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة السويدية, لتعزيز التعاون بأسلوب علمي يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية,بهدف دعم مشروعات التنمية الشاملة وفتح سوق صناعية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط .

في هذا الصدد, أشاد مسئولي شركة "نورديك ووتر " بجودة وتميز منتجات الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبالمناخ الآمن الجاذب للإستثمارات الذي تشهده مصر حاليا .

يُذكر أن التكنولوجيا الحديثة بمحطات تنقية المياه تتميز بمعالجتها للمياه العكرة وإعادة إستخدامها بتقنية حديثة لتصبح مياه صالحة للشرب مع مراعاة كافة الإشتراطات البيئية والصحية .

كما شهد الفريق عبد المنعم التراس توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "سيك "الصينية ,لإيجاد حلول علمية وتطبيقات صناعية تكنولوجية حديثة في مجال تطبيقات الليزر.

في هذا الصدد,أعرب "التراس" عن إهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة ,مُضيفا أن التعاون مع الشركة الصينية يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية, خاصة في ظل المستوي المُتميز الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

من جانبه , أعرب مسئولي شركة "سيك" عن تقديرهم لهذا التعاون وأنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال تطبيقات الليزر .

كما تمت الإشادة بالخُطوات التي تتخذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ومن بينها تطبيقات الليزر وعمليات التحول الرقمي ,ودورها في دعم المشروعات التنموية بمصر,مُؤكدين أننا سنعمل علي الإسراع بعميلة تنفيذ التعاقد وفقا لأحدث النظم الصناعية العالمية .