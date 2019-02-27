رئيس البرلمان العربي: اليمن يمثل العمق الأخوي والاستراتيجي للعرب

وثمن السلمي المساعدات والدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية، ودولتي الإمارات العربية المتحدة، والكويت، لدعم الشعب اليمني ، خلال مؤتمر المانحين بمدينة جنيف السويسرية، أمس، لمساندته من أجل تحقيق الاستجابة الإنسانية العاجلة وإغاثته وتخفيف معاناته.
وقال الدكتور السلمي: "إن هذه المساعدات تعبر عن التعاضد والتضامن بين الدول العربية على أرض الواقع، إنطلاقًا من حرص الدول العربية على وقوفه مع اليمن في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها، واستمرارًا لدعمها الدائم له في كافة المجالات، خصوصاً بالقطاعات ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة الشعب اليمني .
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