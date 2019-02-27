رئيس الوزراء يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ويناقشان الأوضاع والعلاقات

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بمدينة جنيف اليوم مع نائب وزير الخارجية الروسي فرشنن سرجي، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وتطرق اللقاء، إلى الجهود الأممية والدولية لوقف الحرب وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض كل جهود السلام، بما في ذلك التراجع عن التزاماتها في تنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتبادل الأسرى والمختطفين.

كما تم مناقشة التداعيات الانسانية المتفاقمة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وثمن رئيس الوزراء المواقف الروسية الداعمة للشرعية في اليمن وما تبديه من حرص على احلال السلام والاستقرار وانهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقا من العلاقة التاريخية بين البلدين.. مشيدا بالجهود الروسية المبذولة في اطار الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي للدفع باتجاه احلال السلام في اليمن.

وجدد التأكيد على اهمية الدور الروسي في ممارسة اكبر قدر من الضغوط على ايران وادواتها التخريبية في اليمن للقبول بالحل السياسي وتنفيذ اتفاق السويد دون مماطلة او تجزئة.

وتطرق الى الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية لتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة، والنجاحات المحققة في هذا الجانب، فضلا عن الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، واهمية حشد الدعم الدولي لإسناد

الحكومة في عمليات الاغاثة الانسانية وإعادة الاعمار.

من جانبه، جدد نائب وزير الخارجية الروسي، التاكيد على موقف بلاده الداعم لاحلال السلام في اليمن والحفاظ على امنها واستقرارها ووحدتها، مشيرا الى حرص بلاده على انهاء معاناة الشعب اليمني وبذل كل الجهود من اجل ذلك.