قتلى وجرحى في إشتباكات بين مسلحين شرق عدن

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون خلال إشتباكات مسلحة في منطقة الممدارة شرق العاصمة المؤقتة عدن .
وقالت مصادر محلية، أن الإشتباكات إندلعت بين مسلحين على خلفية صراع على أرضية تقع في منطقة الممدارة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.
وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث القتل بسبب خلافات الأراضي بعدن، في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية جهود الحد من عمليات البسط على أراضي المواطنين وأراضي الدولة التي شهدتها عدن خلال فترة ما بعد الحرب .
وأطلقت السلطات الأمنية مؤخراً حملات أمنية أسفرت عن إستعادة العديد من الأراضي التي كان النافذون قد وضعوا أيديهم عليها .
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