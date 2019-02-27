20 خبر.. هذا ما حدث داخل اليمن اليوم

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير 2019م، وهي كالتالي: التحالف ينفذ عملية إنزال ثانية لمساندة انتفاضة حجور https://www.alyamanalaraby.com/367207 لقاء بسيئون لمناقشة إعادة تفعيل تجربة الشرطة المجتمعية https://www.alyamanalaraby.com/367223 وصول 1200 أسطوانة غاز لمديرية الريدة وقصيعر بحضرموت https://www.alyamanalaraby.com/367224 مدير صحة حضرموت يستقبل البعثة الأجنبية لمستوصف ريدة الجوهيين https://www.alyamanalaraby.com/367225 النخبة الحضرمية تضبط كمية كبيرة من الحشيش في طريقها للمكلا https://www.alyamanalaraby.com/367226 الحملة التوعوية للسلامة من الحرائق تواصل مسيرتها في مدارس ساحل حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/367227 ننشر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/367232 تعرف أسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك في صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/367233 إستقرار أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن https://www.alyamanalaraby.com/367234 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الأربعاء https://www.alyamanalaraby.com/367235 القوات الشرعية تسيطر على مواقع جديد في صعدة https://www.alyamanalaraby.com/367241 المساعدات الاغاثية في اليمن تنعش تجار الحرب وتغذي الفساد https://www.alyamanalaraby.com/367251 عبدالملك الحوثي يصف قيادات في مليشياته بالأحذية بسبب حجور https://www.alyamanalaraby.com/367254 لوليسغارد يتوجه إلى صنعاء بسبب تعقيدات الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/367268 مختطفون يواجهون الموت في سجون المليشيا نتيجة تعرضهم لأمراض خطيرة https://www.alyamanalaraby.com/367270 سفير أمريكي سابق في اليمن: القضاء على الإرهاب يبدأ بمواجهة إيران https://www.alyamanalaraby.com/367274 ماذا قال رئيس كوريا الجنوبية عن مكانة الإمارات في الشرق الأوسط ؟ https://www.alyamanalaraby.com/367275 الميليشيات تفرض حصصاً طائفية في مدارس صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/367281 صحفي يمني يموت غرقاً بمياه المتوسط أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا https://www.alyamanalaraby.com/367283 البحسني يعين "علي باطاهر" مديراً عاماً للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء https://www.alyamanalaraby.com/367288

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