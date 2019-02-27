20 خبر.. هذا ما حدث داخل اليمن اليوم

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير 2019م، وهي كالتالي:
التحالف ينفذ عملية إنزال ثانية لمساندة انتفاضة حجور
https://www.alyamanalaraby.com/367207
لقاء بسيئون لمناقشة إعادة تفعيل تجربة الشرطة المجتمعية
https://www.alyamanalaraby.com/367223
وصول 1200 أسطوانة غاز لمديرية الريدة وقصيعر بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/367224
مدير صحة حضرموت يستقبل البعثة الأجنبية لمستوصف ريدة الجوهيين
https://www.alyamanalaraby.com/367225
النخبة الحضرمية تضبط كمية كبيرة من الحشيش في طريقها للمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/367226
الحملة التوعوية للسلامة من الحرائق تواصل مسيرتها في مدارس ساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/367227
ننشر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/367232
تعرف أسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/367233
إستقرار أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/367234
أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الأربعاء
https://www.alyamanalaraby.com/367235
القوات الشرعية تسيطر على مواقع جديد في صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/367241
المساعدات الاغاثية في اليمن تنعش تجار الحرب وتغذي الفساد
https://www.alyamanalaraby.com/367251
عبدالملك الحوثي يصف قيادات في مليشياته بالأحذية بسبب حجور
https://www.alyamanalaraby.com/367254
لوليسغارد يتوجه إلى صنعاء بسبب تعقيدات الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/367268
مختطفون يواجهون الموت في سجون المليشيا نتيجة تعرضهم لأمراض خطيرة
https://www.alyamanalaraby.com/367270
سفير أمريكي سابق في اليمن: القضاء على الإرهاب يبدأ بمواجهة إيران
https://www.alyamanalaraby.com/367274
ماذا قال رئيس كوريا الجنوبية عن مكانة الإمارات في الشرق الأوسط ؟
https://www.alyamanalaraby.com/367275
الميليشيات تفرض حصصاً طائفية في مدارس صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/367281
صحفي يمني يموت غرقاً بمياه المتوسط أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا
https://www.alyamanalaraby.com/367283
البحسني يعين "علي باطاهر" مديراً عاماً للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء
https://www.alyamanalaraby.com/367288
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