اخبار الخليج / اخبار اليمن

20 خبر.. هذا ما حدث داخل اليمن اليوم

0 نشر
0 0 تبليغ

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير 2019م، وهي كالتالي: 

التحالف ينفذ عملية إنزال ثانية لمساندة انتفاضة حجور

https://www.alyamanalaraby.com/367207

لقاء بسيئون لمناقشة إعادة تفعيل تجربة الشرطة المجتمعية

https://www.alyamanalaraby.com/367223

وصول 1200 أسطوانة غاز لمديرية الريدة وقصيعر بحضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/367224

مدير صحة حضرموت يستقبل البعثة الأجنبية لمستوصف ريدة الجوهيين

https://www.alyamanalaraby.com/367225

النخبة الحضرمية تضبط كمية كبيرة من الحشيش في طريقها للمكلا

https://www.alyamanalaraby.com/367226

الحملة التوعوية للسلامة من الحرائق تواصل مسيرتها في مدارس ساحل حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/367227

ننشر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/367232

تعرف أسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/367233

إستقرار أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن

https://www.alyamanalaraby.com/367234

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الأربعاء

https://www.alyamanalaraby.com/367235

القوات الشرعية تسيطر على مواقع جديد في صعدة

https://www.alyamanalaraby.com/367241

المساعدات الاغاثية في اليمن تنعش تجار الحرب وتغذي الفساد

https://www.alyamanalaraby.com/367251

عبدالملك الحوثي يصف قيادات في مليشياته بالأحذية بسبب حجور

https://www.alyamanalaraby.com/367254

لوليسغارد يتوجه إلى صنعاء بسبب تعقيدات الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/367268

مختطفون يواجهون الموت في سجون المليشيا نتيجة تعرضهم لأمراض خطيرة

https://www.alyamanalaraby.com/367270

سفير أمريكي سابق في اليمن: القضاء على الإرهاب يبدأ بمواجهة إيران

https://www.alyamanalaraby.com/367274

ماذا قال رئيس كوريا الجنوبية عن مكانة الإمارات في الشرق الأوسط ؟

https://www.alyamanalaraby.com/367275

الميليشيات تفرض حصصاً طائفية في مدارس صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/367281

صحفي يمني يموت غرقاً بمياه المتوسط أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا

https://www.alyamanalaraby.com/367283

البحسني يعين "علي باطاهر" مديراً عاماً للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء

https://www.alyamanalaraby.com/367288

كانت هذه تفاصيل خبر 20 خبر.. هذا ما حدث داخل اليمن اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى