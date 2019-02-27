البحسني يعين "علي باطاهر" مديراً عاماً للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الأربعاء، تعميماً لقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتعيين علي سالم علي باطاهر مديراً عاماً للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بديوان محافظة حضرموت.

وكان قد استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمس، بالمكلا وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية يزور حضرموت حالياً للتعرّف على تجربة المحافظة ونجاحها في مكافحة الإرهاب وبسط حالة الأمن والاستقرار والسكينة واحتياجات المحافظة في الجوانب الخدمية .

وفي اللقاء أعطى المحافظ البحسني للوفد الذي يرأسه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا جنيد منير ، صورة للوضع إبان سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا ومدن ساحل حضرموت والذي يعدّ أحدى الأذرع التي عمدت اليها المليشيات الحوثية في حضرموت بعد انقلابها على الشرعية ومؤسسات الدولة .

وتطرق المحافظ الى معركة انتصار قوات المنطقة العسكرية الثانية مسنودة بقوات التحالف العربي على تنظيم القاعدة وتحريرها لمدن ساحل حضرموت وخوض معارك انتصارات مشهودة ضد الإرهاب في مناطق الهضبة ووادي المسيني غرب المكلا وصولاً الى بسط الأمن والاستقرار في ربوع مدن ساحل حضرموت .

وقال المحافظ إن حضرموت أسهمت مع دول العالم في ملف مكافحة الإرهاب وتعد تجربتها احدى الدروس الخالدة في مساندة دول العالم في هذا المجال .

وتطرّق الى قضية الأمن في وادي حضرموت الذي لا يزال يعاني من صعوبات ومن انتشار بعض جيوب عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي ، مطالباً بضرورة تقديم الدعم والمساندة للقيام بعملية تطهير الوادي من هذه العناصر ، مؤكداً أن استقرار الأمن في حضرموت يعني استقرار الأمن في المنطقة والإقليم وخصوصاً دول الجوار .

وأشار المحافظ البحسني الى جهود السلطة المحلية في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم البنية التحتية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالة الحرب التي تشهدها البلاد .

وأشاد محافظ حضرموت " بموقف الولايات المتحدة الامريكية ودعمها للشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

وجرى في اللقاء بحث الاحتياجات الضرورية في حضرموت وحاجة المحافظة في مجالي الخدمات والتنمية والمجالات التي بحاجة الى للدعم والمساندة ودعم جهود مكافحة الإرهاب في حضرموت .